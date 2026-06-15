Кочетков, Никишин и Свечников завоевали Кубок Стэнли в составе «Каролины»

Свечникову 26 лет. За «Каролину» он выступает с 2018 года. В сезоне-2025/26 в 19 матчах Кубка Стэнли он набрал 11 (6+5) очков, в 79 матчах регулярного чемпионата у него 70 (31+39) очков.