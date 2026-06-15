Кочетков, Никишин и Свечников завоевали Кубок Стэнли в составе «Каролины»

«Каролина» победила «Вегас» (4−2) в финальной серии плей-офф НХЛ в сезоне-2025/26.
В составе команды из Роли обладателями Кубка Стэнли стали россияне — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.
Кочеткову 26 лет. В сезоне-2025/26 в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ его средний коэффициент надежности составил 2,33, а процент отраженных бросков — 89,78%. В 2022 году вратарь завоевал Кубок Колдера после победы в плей-офф АХЛ вместе с «Чикаго».
Камбэка «Вегаса» не случилось. «Каролина» закрыла финал «сухой» победой и выиграла Кубок Стэнли.
24-летний Никишин играет за «Каролину» с 2025 года. В 17 матчах плей-офф у него 1 (0+1) очко, в 81 матче регулярного чемпионата — 33 (11+22) очка.
Свечникову 26 лет. За «Каролину» он выступает с 2018 года. В сезоне-2025/26 в 19 матчах Кубка Стэнли он набрал 11 (6+5) очков, в 79 матчах регулярного чемпионата у него 70 (31+39) очков.
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