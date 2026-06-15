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Форвард «Каролины» Джордан Стаал признан самым ценным игроком Кубка Стэнли-2026

Нападающий «Каролины» Джордан Стаал стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды самому ценному игроку плей-офф НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Каролины» Джордан Стаал стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды самому ценному игроку плей-офф НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

37-летний форвард набрал 12 (8+4) очков в 19 матчах этого розыгрыша Кубка Стэнли. 7 (6+1) из них — в финальной серии. Стаал выиграл приз впервые в карьере.

15 июня «Каролина» обыграла «Вегас» (3:0) в шестом матче и одержала победу в финальной серии Кубка Стэнли (4−2).

Камбэка «Вегаса» не случилось. «Каролина» закрыла финал «сухой» победой и выиграла Кубок Стэнли.

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