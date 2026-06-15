Бриндамор четвертым в истории НХЛ выиграл Кубок Стэнли в качестве капитана и тренера одной команды

В ночь на 15 июня «Каролина» обыграла «Вегас» со счетом 3:0 в шестом матче финальной серии и завоевала Кубок Стэнли, выиграв противостояние со счетом 4−2. Для клуба это второй титул в истории и первый за последние 20 лет.