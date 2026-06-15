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«Вегас» — «Каролина»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Вегас» потерпел поражение от «Каролины» на своем льду в шестом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли-2026 — 0:3.

«Вегас» потерпел поражение от «Каролины» на своем льду в шестом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли-2026 — 0:3.

На 4-й минуте шайбу забросил нападающий Тэйлор Холл. На 34-й минуте отличился форвард Джексон Блэйк, а на 59-й минуте гол в пустые ворота забил нападающий Николай Элерс.

«Каролина» победила в серии до четырех побед со счетом 4−2 и завоевала Кубок Стэнли во второй раз в своей истории.

В первом раунде Кубка Стэнли-2026 «Каролина» победила «Оттаву» (4−0), во втором — «Филадельфию» (4−0). В финале конференции она выиграла у «Монреаля» (4−1). «Вегас» прошел «Юту» (4−2), «Анахайм» (4−2) и «Колорадо» (4−0).

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