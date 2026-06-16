В НХЛ поддержат любое решение Овечкина

«Я бы хотел, чтобы Алекс сам решил, что для него лучше всего. Мы поддержим любое решение, которое он примет для себя и своей семьи», — сказал Дэйли «СЭ».
Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, форвард забил 929 голов. Также 40-летний россиянин занимает второе место по числу шайб в лиге с учетом плей-офф (1006), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).
Контракт Овечкина с «Вашингтоном» заканчивается 30 июня 2026 года.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше