«Может остаться ради двух человек». В Северной Америке продолжают обсуждать будущее Овечкина

Есть и другой, пусть не такой волнующий повод. Да, Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов. Однако рекорд по голам с учетом плей-офф он до сих пор не побил. А до достижения Уэйна Гретцки осталось всего десять шайб. Очевидно, Александр превзойдет его, если заключит еще один контракт. Главное — «Вашингтон» не стеснен потолком зарплат.