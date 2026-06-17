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«Может остаться ради двух человек». В Северной Америке продолжают обсуждать будущее Овечкина

Александр примет решение только в июле.

Источник: Getty Images

Сезон НХЛ завершился, поэтому главной темой для обсуждения в североамериканских медиа стали хоккеисты, у которых заканчиваются контракты с клубами. Разумеется, всех интересует будущее лучшего снайпера в истории лиги Александра Овечкина. 40-летний россиянин пообещал принять решение о своей карьере только в июле, но какая-то информация появляется уже сейчас.

Без Карлсона и Дауда

«Когда определюсь с решением о новом контракте? Не секрет — в июле», — уверенно говорил Овечкин в шоу FONtour в конце весны в Москве перед традиционным отпуском в Турции.

Дата выбрана неслучайно: 1 июля откроется рынок свободных агентов. После подписаний и первых обменов можно будет сделать вывод о состоянии команды и ее готовности побороться за Кубок Стэнли.

«Вашингтон», конечно, давно перестал быть серьезным претендентом на трофей. «Кэпиталз» мощно выстрелили в регулярном чемпионате-2024/25, заняв первое место на «Востоке», но в плей-офф на них уже никто не ставил. Действительно, путь столичного коллектива во втором раунде прервала «Каролина».

Однако руководство клуба начало «уничтожать» и другую причину, по которой Овечкин желал оставаться, — знакомый коллектив. В прошлый дедлайн «столичные» обменяли защитника Джона Карлсона (играл за «Вашингтон» с 2009-го) и форварда Ника Дауда (был в команде с 2018-го). Александр тогда очень сильно расстроился.

«Это, безусловно, грустный день, вероятно, самый печальный день в моей карьере, если говорить в личном плане. Ужасно», — признавался он на пресс-конференции.

Но поводов остаться еще больше

Овечкин перед отпуском подчеркнул, что захочет остаться в НХЛ, если увидит готовность «Вашингтона» бороться за Кубок Стэнли. Даже пошутил, что просит у менеджмента контракт на два года. На самом деле в системе столичного клуба остаются игроки, ради которых Александр готов продолжать выступать.

«Две причины, почему я думаю, что он рассматривает идею с новым контрактом, — Коул Хатсон и Илья Протас. Может остаться ради двух человек. Эти 19-летние ребята произвели впечатление и, похоже, могут стать ключевыми игроками команды», — рассуждал в своем подкасте инсайдер Эллиотт Фридман.

Пожалуй, третья причина — Евгений Малкин. Ветеран «Питтсбурга», который находится в теплых отношениях с Ови, недавно заключил годичный контракт со своим клубом на 5,5 миллиона долларов в год (с бонусами может увеличиться до 9 миллионов). Об этом рассуждает и колумнист портала The Hockey News Джон Матиш.

«Продление соглашения Малкиным может служить полезным ориентиром, учитывая параллели между этими суперзвездами и их командами», — считает журналист.

Есть и другой, пусть не такой волнующий повод. Да, Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов. Однако рекорд по голам с учетом плей-офф он до сих пор не побил. А до достижения Уэйна Гретцки осталось всего десять шайб. Очевидно, Александр превзойдет его, если заключит еще один контракт. Главное — «Вашингтон» не стеснен потолком зарплат.

«У руководства есть 31,4 миллиона в запасе. Следующий контракт россиянина должен составить около 6 миллионов с возможностью заработать бонусами еще 3. Президенту “Кэпс” Брайану Маклеллану и генеральному менеджеру Крису Патрику необходимо найти баланс между вознаграждением легенды и недопущением переплаты», — пишет The Hockey News.

Овечкин задержался в США после окончания сезона в середине апреля. Россиянин и клуб ведут переговоры. По данным корреспондентки ESPN Эмили Каплан, стороны все время обсуждают ключевые моменты сделки.

«Если Овечкину понадобится больше времени для принятия решения, “Кэпиталз”, похоже, готовы его предоставить Алексу. Общение между капитаном и организацией остается открытым», — отметила она.

В конце мая бывший журналист The Athletic Бэрри Сврлуга предположил два возможных сценария. По мнению приближенного к руководству «Кэпс» экс-автора The Washington Post, капитан обсуждает только продление контракта на год с возможным проведением прощального тура в НХЛ. Альтернатива — завершение карьеры этим летом до наступления 41-летия. Форвард несколько раз подчеркивал, что возвращение в 22-й сезон в лиге зависит от его здоровья и позиции семьи.

В «Вашингтоне» готовы ждать ответа суперзвезды. В НХЛ тоже заявили, что поддержат любое решение хоккеиста.

«Я бы хотел, чтобы Алекс сам решил, что для него лучше всего. Мы поддержим любое решение, которое он примет для себя и своей семьи», — сказал «СЭ» заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

Максим Клементьев

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