«Может остаться ради двух человек». В Северной Америке продолжают обсуждать будущее Овечкина

Сезон НХЛ завершился, поэтому главной темой для обсуждения в североамериканских медиа стали хоккеисты, у которых заканчиваются контракты с клубами. Разумеется, всех интересует будущее лучшего снайпера в истории лиги Александра Овечкина. 40-летний россиянин пообещал принять решение о своей карьере только в июле, но какая-то информация появляется уже сейчас.
Без Карлсона и Дауда
«Когда определюсь с решением о новом контракте? Не секрет — в июле», — уверенно говорил Овечкин в шоу FONtour в конце весны в Москве перед традиционным отпуском в Турции.
«Вашингтон», конечно, давно перестал быть серьезным претендентом на трофей. «Кэпиталз» мощно выстрелили в регулярном чемпионате-2024/25, заняв первое место на «Востоке», но в плей-офф на них уже никто не ставил. Действительно, путь столичного коллектива во втором раунде прервала «Каролина».
Однако руководство клуба начало «уничтожать» и другую причину, по которой Овечкин желал оставаться, — знакомый коллектив. В прошлый дедлайн «столичные» обменяли защитника Джона Карлсона (играл за «Вашингтон» с 2009-го) и форварда Ника Дауда (был в команде с 2018-го). Александр тогда очень сильно расстроился.
«Это, безусловно, грустный день, вероятно, самый печальный день в моей карьере, если говорить в личном плане. Ужасно», — признавался он на пресс-конференции.
Но поводов остаться еще больше
Овечкин перед отпуском подчеркнул, что захочет остаться в НХЛ, если увидит готовность «Вашингтона» бороться за Кубок Стэнли. Даже пошутил, что просит у менеджмента контракт на два года. На самом деле в системе столичного клуба остаются игроки, ради которых Александр готов продолжать выступать.
«Две причины, почему я думаю, что он рассматривает идею с новым контрактом, — Коул Хатсон и Илья Протас. Может остаться ради двух человек. Эти 19-летние ребята произвели впечатление и, похоже, могут стать ключевыми игроками команды», — рассуждал в своем подкасте инсайдер Эллиотт Фридман.
Пожалуй, третья причина — Евгений Малкин. Ветеран «Питтсбурга», который находится в теплых отношениях с Ови, недавно заключил годичный контракт со своим клубом на 5,5 миллиона долларов в год (с бонусами может увеличиться до 9 миллионов). Об этом рассуждает и колумнист портала The Hockey News Джон Матиш.
«Продление соглашения Малкиным может служить полезным ориентиром, учитывая параллели между этими суперзвездами и их командами», — считает журналист.
Есть и другой, пусть не такой волнующий повод. Да, Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов. Однако рекорд по голам с учетом плей-офф он до сих пор не побил. А до достижения Уэйна Гретцки осталось всего десять шайб. Очевидно, Александр превзойдет его, если заключит еще один контракт. Главное — «Вашингтон» не стеснен потолком зарплат.
«У руководства есть 31,4 миллиона в запасе. Следующий контракт россиянина должен составить около 6 миллионов с возможностью заработать бонусами еще 3. Президенту “Кэпс” Брайану Маклеллану и генеральному менеджеру Крису Патрику необходимо найти баланс между вознаграждением легенды и недопущением переплаты», — пишет The Hockey News.
«Если Овечкину понадобится больше времени для принятия решения, “Кэпиталз”, похоже, готовы его предоставить Алексу. Общение между капитаном и организацией остается открытым», — отметила она.
В конце мая бывший журналист The Athletic Бэрри Сврлуга предположил два возможных сценария. По мнению приближенного к руководству «Кэпс» экс-автора The Washington Post, капитан обсуждает только продление контракта на год с возможным проведением прощального тура в НХЛ. Альтернатива — завершение карьеры этим летом до наступления 41-летия. Форвард несколько раз подчеркивал, что возвращение в 22-й сезон в лиге зависит от его здоровья и позиции семьи.
В «Вашингтоне» готовы ждать ответа суперзвезды. В НХЛ тоже заявили, что поддержат любое решение хоккеиста.
«Я бы хотел, чтобы Алекс сам решил, что для него лучше всего. Мы поддержим любое решение, которое он примет для себя и своей семьи», — сказал «СЭ» заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.
Максим Клементьев