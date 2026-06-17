Роднина — об Овечкине: «Где мы еще найдем второго такого?»

«Есть Александр Овечкин — он не менял гражданство. И потрясающе выступает в Америке, оставаясь гражданином нашей страны, ее символом! Но Овечкин стал Овечкиным не в один день. Он с 2005 года на контракте с “Вашингтоном”. Больше 20 лет. Вы вообще понимаете, что это такое? Я была 12 лет в сборной — это катастрофа. А тут 20 лет, и до этого он еще играл… Где мы найдем еще второго такого спортсмена? Мы все хотим сделать конвейер для героев и знаменитостей. Но так не бывает», — сказала Роднина «СЭ».