Значительная пауза: Овечкин размышляет о продолжении карьеры в НХЛ

Александру Овечкину осталось всего десять шайб до еще одного исторического достижения Уэйна Гретцки, однако вопрос о продолжении карьеры российского хоккеиста в НХЛ по-прежнему остается открытым. Контракт капитана «Вашингтона» подходит к концу, а окончательное решение о будущем форвард намерен принять после открытия рынка свободных агентов. Почему легендарный снайпер не спешит ставить точку и какие факторы могут повлиять на его выбор — в материале «Известий».
Перестройка «Вашингтона» и неопределенность будущего
Будущее Ови остается центральной темой нынешнего межсезонья в НХЛ. Действующее соглашение 40-летнего российского нападающего с «Вашингтоном» истекает 30 июня, однако сам хоккеист пока не готов объявить о своих планах. Окончательное решение, как неоднократно подчеркивал форвард, будет принято после открытия рынка свободных агентов 1 июля.
Именно к этой дате руководство «Кэпиталз» должно сформировать обновленный состав, и тогда станет окончательно ясен вектор развития команды. Сам Овечкин в конце весны на мероприятии в Москве заявил, что не рассматривает переход в другой клуб НХЛ. При этом в числе ключевых факторов, которые повлияют на его решение продолжить карьеру, он назвал спортивные перспективы, состояние здоровья и мнение семьи.
Регулярный чемпионат позапрошлого сезона-2024/25 «Вашингтон» завершил на первом месте в Восточной конференции. Однако в плей-офф команда не смогла подтвердить статус одного из фаворитов и вылетела уже во втором раунде, уступив «Каролине» в шести матчах. Неудача заставила руководство клуба задуматься о серьезных изменениях.
Перестройка началась еще по ходу сезона. В дедлайн «Кэпиталз» рассталась с несколькими опытными игроками, долгие годы определявшими лицо команды. Клуб обменял одного из лидеров обороны Джона Карлсона, выступавшего за «Вашингтон» с 2009 года, а также форварда Ника Дауда, защищавшего цвета столичного клуба с 2018-го. Вместе с ними команду покинули и другие ветераны, входившие в костяк коллектива на протяжении последних сезонов.
Для Овечкина эти решения стали эмоциональным ударом. Сразу после обменов он не скрывал своих переживаний и назвал тот день «вероятно, самым печальным в карьере в личном плане». За 20 сезонов в «Вашингтоне» многие партнеры стали для него не просто одноклубниками, а близкими друзьями, и расставание с ними далось капитану непросто. Тем не менее с профессиональной точки зрения обновление состава может открыть новые возможности для команды.
Еще один сезон для истории
Несмотря на потерю ветеранов, у Овечкина остаются веские причины для продолжения карьеры. Одна из них — появление перспективных молодых хоккеистов, способных в обозримом будущем стать новыми лицами клуба.
Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман считает, что на решение российского форварда могут повлиять сразу два молодых хоккеиста системы «Кэпиталз» — 19-летние Коул Хатсон и Илья Протас. По информации журналиста, оба уже успели впечатлить руководство клуба и тренерский штаб. В «Вашингтоне» рассчитывают, что именно они станут важной частью команды в будущем. Для Овечкина возможность сыграть рядом с новым поколением лидеров и помочь ему закрепиться в НХЛ также может стать дополнительным аргументом в пользу еще одного сезона.
Показательным для Овечкина может оказаться и пример Евгения Малкина. Форвард «Питтсбурга», которого также не раз отправляли в другие команды, в итоге договорился с клубом о новом однолетнем контракте. По данным североамериканских СМИ, его базовая зарплата составит $5,5 млн, а с учетом бонусов может достигнуть $9 млн.
По мнению обозревателя The Hockey News Джона Матиша, аналогичная модель способна устроить и «Вашингтон». Она позволяет сохранить в составе клубную легенду без серьезной нагрузки на платежную ведомость, оставляя руководству пространство для точечного усиления команды.
Несмотря на то что Овечкин уже стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя в марте 2025 года достижение Уэйна Гретцки (894 гола), для него по-прежнему недосягаем еще один исторический рубеж. Речь идет о рекорде Гретцки по общему количеству голов с учетом матчей плей-офф.
Сейчас на счету Овечкина 1006 заброшенных шайб в матчах НХЛ с учетом плей-офф, тогда как у Гретцки этот показатель составляет 1016. Таким образом, российскому форварду не хватает всего десяти голов, чтобы стать единоличным рекордсменом по этому показателю. Для хоккеиста, который на протяжении всей карьеры гнался за снайперскими достижениями, этот рубеж выглядит более чем достижимым за один полноценный сезон при условии сохранения формы и здоровья.
Финансовых препятствий для подписания нового контракта между сторонами практически нет. По данным североамериканских изданий, в распоряжении «Вашингтона» остается более $31,4 млн свободных средств под потолком зарплат. Следующий контракт Овечкина может быть оформлен по схеме, аналогичной соглашению Малкина: базовая часть около $6 млн за сезон плюс дополнительные бонусы до $3 млн в случае достижения определенных показателей.
При этом руководству клуба предстоит решить непростую задачу. С одной стороны, необходимо достойно вознаградить главную звезду, отдав дань уважения его заслугам. С другой — сохранить гибкость платежной ведомости для приобретения новых игроков на рынке свободных агентов и усиления проблемных позиций в составе.
Сценарии для Овечкина
В конце мая североамериканский инсайдер, бывший журналист The Athletic и The Washington Post Бэрри Сврлуга обозначил два наиболее вероятных сценария развития событий вокруг Овечкина. Первый предусматривает подписание нового однолетнего контракта и проведение прощального сезона в НХЛ. В этом случае российский ветеран получит возможность официально попрощаться с болельщиками, а клуб — достойно проводить свою легенду.
Второй сценарий, по мнению Сврлуги, предполагает завершение карьеры уже нынешним летом, до того как 17 сентября форварду исполнится 41 год. Такой вариант выглядит менее вероятным, учитывая близость исторического рекорда и хорошую физическую форму Овечкина, однако полностью исключать его нельзя: хоккеист неоднократно подчеркивал, что не намерен играть ради статистики в ущерб результатам команды.
В ожидании решения капитана сохраняют спокойствие не только в «Вашингтоне», но и в самой лиге. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что организация поддержит любой выбор российского хоккеиста: «Я бы хотел, чтобы Алекс сам решил, что для него лучше всего. Мы поддержим любое решение, которое он примет для себя и своей семьи».
Сам Овечкин пока сохраняет интригу и не делает публичных заявлений, предпочитая сосредоточиться на отдыхе и восстановлении после непростого сезона. Развязка этой истории ожидается в июле. Именно тогда станет окончательно ясно, увидят ли болельщики Овечкина в его 22-м сезоне в сильнейшей лиге мира и получит ли одна из самых ярких карьер в истории мирового хоккея еще одну, возможно, заключительную главу.
Автор: Максим Клементьев