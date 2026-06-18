Значительная пауза: Овечкин размышляет о продолжении карьеры в НХЛ

Для Овечкина эти решения стали эмоциональным ударом. Сразу после обменов он не скрывал своих переживаний и назвал тот день «вероятно, самым печальным в карьере в личном плане». За 20 сезонов в «Вашингтоне» многие партнеры стали для него не просто одноклубниками, а близкими друзьями, и расставание с ними далось капитану непросто. Тем не менее с профессиональной точки зрения обновление состава может открыть новые возможности для команды.