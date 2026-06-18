Карбери согласился на продление контракта с «Вашингтоном»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщил журналист Дэвид Пагнотта в социальной сети X.
У 44-летнего канадского специалиста остался один год по четырехлетнему контракту, который он подписал в 2023 году. По информации источника, стороны близки к заключению нового многолетнего соглашения.
Под руководством Карбери «Кэпиталз» за 3 сезона одержали 134 победы и потерпели 83 поражения. Команда дважды выходила в плей-офф, но пройти дальше первого раунда смогла лишь в Кубке Стэнли-2025, когда в пяти матчах во втором раунде проиграла «Каролине» (1−4).
В мае Карбери впервые в карьере работал в сборной Канады, войдя в тренерский штаб Миши Донскова на чемпионате мира-2026.
Карбери является единственным человеком в истории хоккея, который признавался лучшим тренером года в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), АХЛ и НХЛ.