Карбери согласился на продление контракта с «Вашингтоном»

Под руководством Карбери «Кэпиталз» за 3 сезона одержали 134 победы и потерпели 83 поражения. Команда дважды выходила в плей-офф, но пройти дальше первого раунда смогла лишь в Кубке Стэнли-2025, когда в пяти матчах во втором раунде проиграла «Каролине» (1−4).