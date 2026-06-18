Лангенбрюннер стал специальным помощником генерального менеджера «Нэшвилла»

«Нэшвилл» нанял экс-игрока НХЛ и бывшего руководителя «Бостона» Джейми Лангенбрюннера на должность специального помощника нового генерального менеджера Криса Макфарленда, сообщает ESPN.
50-летний американец, который забил 243 гола в составе «Далласа», «Нью-Джерси» и «Сент-Луиса» за 18-летнюю карьеру, включающую две победы в Кубке Стэнли, сосредоточится на скаутинге и привлечении свободных агентов из студенческих лиг, а также на специальных заданиях от руководства «Предаторз».
После завершения карьеры в 2013 году Лангенбрюннер провел более десяти лет в «Бостоне», работая на различных должностях. В том числе он был тренером по развитию и директором по развитию игроков. В 2022 году он стал помощником генерального менеджера.
Лангенбруннер, член Зала хоккейной славы США, выиграл Кубок Стэнли с «Далласом» в 1999 году и с «Нью-Джерси» в 2003 году. Он также был капитаном олимпийской сборной США по хоккею на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, которая завоевала серебряные медали турнира.
В сезоне-2025/26 «Нэшвилл» занял 10-е место в Западной конференции НХЛ и не попал в плей-офф.