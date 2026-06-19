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Нападающий «Анахайма» Терри перенес операцию

Нападающий «Анахайма» Трой Терри пропустит начало сезона-2026/27 после операции на бедре. Он перенес хирургическое вмешательство 9 июня и уже начал процесс реабилитации, сообщает AP.

Нападающий «Анахайма» Трой Терри пропустит начало сезона-2026/27 после операции на бедре. Он перенес хирургическое вмешательство 9 июня и уже начал процесс реабилитации, сообщает AP.

Ожидается, что 28-летний американец полностью восстановится через пять-шесть месяцев после операции по устранению ущемления бедра и разрыва суставной губы.

В сезоне-2025/26 нападающий в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ набрал 57 (19+38) очков, в плей-офф у него 11 (3+8) очков в 12 встречах.

Двукратный участник Матча всех звезд имеет за карьеру четыре сезона с 20 голами и набирал не менее 50 очков в пяти сезонах подряд, достигнув рекордного показателя в 67 очков в сезоне-2021/22.