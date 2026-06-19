«Чикаго» победил «Торонто» в плей-офф АХЛ, Неучев, Павлычев и Рябкин набрали очки

«Чикаго» в гостях победил «Торонто» в четвертом матче финальной серии плей-офф АХЛ — 4:3 ОТ.
Голом и результативной передачей отметился российский нападающий Виктор Неучев, результативный пас на счету его партнера и соотечественника, форварда Никиты Павлычева. Также голевую передачу исполнил российский форвард «Чикаго» Иван Рябкин. Неучева признали первой звездой матча.
Российский вратарь «Торонто» Артур Ахтямов отразил 22 броска в створ из 26.
В серии до четырех побед счет 3−1 в пользу «Торонто». Пятый матч состоится 20 июня.