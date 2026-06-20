Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Российские флаги на параде «Каролины». У «Харрикейнз» грандиозный праздник после победы в Кубке Стэнли

Собралось 150 тысяч человек.

Источник: Imagn Images, USA Today Sports

«Каролина» устроила масштабный чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли. Команда проехала на автобусах по заполненным улицам города Роли и добралась до сцены в самом центре, где ярко отметила завоевание долгожданного трофея. Российские хоккеисты «Харрикейнз» тоже привлекли внимание фанатов — отпраздновали с национальными флагами.

«Вы готовы к вечеринке?»

«Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Вегас» со счетом 4−2. Титул «Кейнз» взяли впервые с 2006 года: неудивительно, что город буквально захлестнула хоккейная эйфория.

«Вы готовы к вечеринке?» — поинтересовались в клубных соцсетях перед стартом парада.

Фанаты не подвели. Улицы активно начали заполняться с самого утра, болельщики выстроились в несколько рядов, и свободного места почти не осталось. Дети сидели на плечах родителей, взрослые забирались на крыши, ограждения и даже мусорные контейнеры. Когда автобусы с игроками появились на маршруте, толпа громко встретила чемпионов. По данным ABC11, всего в этот день команду пришли поздравить около 150 тысяч человек.

Кубок Стэнли в составе «Каролины» завоевали трое россиян — нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. На празднование ребята захватили с собой национальные флаги, один из них вскоре появился на борту автобуса «Харрикейнз» и несколько раз попал в трансляцию телеканала WRAL.

Позже в Сети завирусилась фотография Свечникова из автобуса с братом и мамой — на ней форвард был облачен в российский флаг.

Братья Свечниковы на чемпионском параде вместе с мамой
Братья Свечниковы на чемпионском параде вместе с мамойИсточник: Соцсети

Подобное происходит не впервые. Например, Сергей Бобровский ранее два года подряд появлялся с триколором на чемпионских парадах «Флориды». Это нравилось далеко не всем, в клубных соцсетях даже старались не использовать кадры с флагом. Однако российские болельщики все равно замечали такие моменты. Теперь традиция получила продолжение в Северной Каролине.

«Все мы любим “Каролину”».

Кульминацией праздника стал митинг на площади у Фейетвилл-стрит. Под радостные крики фанатов вместе с Кубком Стэнли на сцену поднялись игроки, тренеры и руководство клуба. Нападающий Сет Джарвис, увидев ликующую толпу, повернулся к своим товарищам по команде и сказал: «Это безумие».

Было много кричалок, песен, торжественных речей. Наших ребят встретили очень тепло: когда Андрей поднимал кубок, форвард Джордан Мартинук громко крикнул в микрофон: «Мистер Свечников!!!».

Высказался и губернатор Северной Каролины Джош Стейн: отметил роль клуба для всего региона. По его словам, «Харрикейнз» сумели объединить жителей штата.

«В жизни есть много того, что разделяет нас. Но мы все согласны в одном — мы любим “Каролину”, — цитирует Стейна The News & Observer.

Чиновник добавил, что владелец клуба Том Дандон проявил «гениальность», наняв тренера Рода Бриндамора, который «излучает лидерские качества», и смог привлечь нужных игроков. Это помогло вывести «Каролину» из десятилетнего «периода застоя». Собравшиеся ответили скандированием: «Роли! Роли!».