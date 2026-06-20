Российские флаги на параде «Каролины». У «Харрикейнз» грандиозный праздник после победы в Кубке Стэнли

«Каролина» устроила масштабный чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли. Команда проехала на автобусах по заполненным улицам города Роли и добралась до сцены в самом центре, где ярко отметила завоевание долгожданного трофея. Российские хоккеисты «Харрикейнз» тоже привлекли внимание фанатов — отпраздновали с национальными флагами.
«Вы готовы к вечеринке?»
«Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Вегас» со счетом 4−2. Титул «Кейнз» взяли впервые с 2006 года: неудивительно, что город буквально захлестнула хоккейная эйфория.
«Вы готовы к вечеринке?» — поинтересовались в клубных соцсетях перед стартом парада.
Фанаты не подвели. Улицы активно начали заполняться с самого утра, болельщики выстроились в несколько рядов, и свободного места почти не осталось. Дети сидели на плечах родителей, взрослые забирались на крыши, ограждения и даже мусорные контейнеры. Когда автобусы с игроками появились на маршруте, толпа громко встретила чемпионов. По данным ABC11, всего в этот день команду пришли поздравить около 150 тысяч человек.
Кубок Стэнли в составе «Каролины» завоевали трое россиян — нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. На празднование ребята захватили с собой национальные флаги, один из них вскоре появился на борту автобуса «Харрикейнз» и несколько раз попал в трансляцию телеканала WRAL.
Позже в Сети завирусилась фотография Свечникова из автобуса с братом и мамой — на ней форвард был облачен в российский флаг.
Подобное происходит не впервые. Например, Сергей Бобровский ранее два года подряд появлялся с триколором на чемпионских парадах «Флориды». Это нравилось далеко не всем, в клубных соцсетях даже старались не использовать кадры с флагом. Однако российские болельщики все равно замечали такие моменты. Теперь традиция получила продолжение в Северной Каролине.
«Все мы любим “Каролину”».
Кульминацией праздника стал митинг на площади у Фейетвилл-стрит. Под радостные крики фанатов вместе с Кубком Стэнли на сцену поднялись игроки, тренеры и руководство клуба. Нападающий Сет Джарвис, увидев ликующую толпу, повернулся к своим товарищам по команде и сказал: «Это безумие».
Было много кричалок, песен, торжественных речей. Наших ребят встретили очень тепло: когда Андрей поднимал кубок, форвард Джордан Мартинук громко крикнул в микрофон: «Мистер Свечников!!!».
Высказался и губернатор Северной Каролины Джош Стейн: отметил роль клуба для всего региона. По его словам, «Харрикейнз» сумели объединить жителей штата.
«В жизни есть много того, что разделяет нас. Но мы все согласны в одном — мы любим “Каролину”, — цитирует Стейна The News & Observer.
Чиновник добавил, что владелец клуба Том Дандон проявил «гениальность», наняв тренера Рода Бриндамора, который «излучает лидерские качества», и смог привлечь нужных игроков. Это помогло вывести «Каролину» из десятилетнего «периода застоя». Собравшиеся ответили скандированием: «Роли! Роли!».