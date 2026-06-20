Российские флаги на параде «Каролины». У «Харрикейнз» грандиозный праздник после победы в Кубке Стэнли

Фанаты не подвели. Улицы активно начали заполняться с самого утра, болельщики выстроились в несколько рядов, и свободного места почти не осталось. Дети сидели на плечах родителей, взрослые забирались на крыши, ограждения и даже мусорные контейнеры. Когда автобусы с игроками появились на маршруте, толпа громко встретила чемпионов. По данным ABC11, всего в этот день команду пришли поздравить около 150 тысяч человек.