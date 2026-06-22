Нападающий Брэди Ткачак перешел во «Флориду» в результате обмена

НХЛ объявила об обмене между «Флоридой» и «Оттавой», в результате которого «Пантерз» получили нападающего Брэди Ткачака, а «Сенаторз» — выбор под номером 9 и номером 25 на драфте НХЛ 2026 года, еще один выбор в первом раунде (условный) на драфте НХЛ 2029 года и выбор во втором раунде на драфте НХЛ 2027 года.
«Брэди — это энергичный боец и один из самых силовых и неутомимых нападающих в лиге. Проверенный лидер и именно тот тип игрока, которого мы хотим видеть в нашей раздевалке, он стремится сделать всех вокруг него лучше как на льду, так и за его пределами. Мы рады приветствовать Брэди в Южной Флориде в нашей команде, продолжая наше стремление к чемпионскому хоккею», — цитирует сайт лиги генерального менеджера «Пантерз» Билла Зито.
26-летний нападающий, который сыграл последние пять сезонов в качестве капитана «Оттавы», имеет два оставшихся сезона по семилетнему контракту на 57,5 миллиона долларов США (среднегодовая зарплата 8,214 миллиона долларов США), подписанному 14 октября 2021 года.
Выбранный «Сенаторз» под четвертым номером на драфте НХЛ 2018 года, Ткачак набрал 463 (213+250) очка в 572 матчах регулярного сезона и 7 (4+3) очков в 10 матчах плей-офф. Он играл за «Оттаву» с 2018 года.
В сезоне-2025/26 в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ форвард набрал 58 (21+37) очков, в четырех матчах Кубка Стэнли остался без очков.
Во «Флориде» играет брат нападающего Мэттью Ткачак.