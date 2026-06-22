Нападающий Брэди Ткачак перешел во «Флориду» в результате обмена

«Брэди — это энергичный боец и один из самых силовых и неутомимых нападающих в лиге. Проверенный лидер и именно тот тип игрока, которого мы хотим видеть в нашей раздевалке, он стремится сделать всех вокруг него лучше как на льду, так и за его пределами. Мы рады приветствовать Брэди в Южной Флориде в нашей команде, продолжая наше стремление к чемпионскому хоккею», — цитирует сайт лиги генерального менеджера «Пантерз» Билла Зито.