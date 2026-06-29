Эффект Бобровского и Василевского или кризис Канады? Почему клубы НХЛ охотятся за русскими вратарями

Восемь вратарей от одной страны стали лучшим результатом драфта-2026. Ближе всех к России оказалась Чехия с шестью голкиперами. У Канады и США — лишь по пять, причем большинство из них были задрафтованы только в поздних раундах. Фактически их выбирали уже по остаточному принципу. А если представить, что российские сборные участвовали бы во всех международных турнирах, интерес к нашим вратарям мог оказаться еще выше. Даже санкции и ограничения не мешают голкиперам из России оставаться самыми востребованными в мире.