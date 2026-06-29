Эффект Бобровского и Василевского или кризис Канады? Почему клубы НХЛ охотятся за русскими вратарями

К значимости драфта НХЛ можно относиться по-разному. Его культ в североамериканском спорте невероятно велик. Скаутские бюро анализируют игроков, проводят собеседования, эксперты составляют рейтинги и выделяют лучших юниоров. Этот механизм давно отлажен и грамотно упакован с точки зрения маркетинга. Вот только никогда нельзя забывать, что на каждого Наиля Якупова, выбранного под первым номером драфта-2012, найдется Артемий Панарин, которого клубы НХЛ когда-то проигнорировали.
Выбор на драфте сам по себе не гарантирует успешной карьеры. Разве что дает определенную протекцию на старте в новой организации. Однако итоги церемонии позволяют сделать любопытный срез талантов по амплуа, странам и лигам. И уже традиционно российские вратари остаются невероятно востребованными. Это давно превратилось в устойчивую тенденцию: клубы НХЛ готовы тратить высокие пики на наших голкиперов.
На драфте-2026 были выбраны сразу восемь российских вратарей. Выше всех ушел Юрий Иванов из системы «Спартака». «Бостон» выбрал его под 56-м номером. Причем это был лишь второй вратарь на всем драфте. Раньше был выбран только чех Тобиаш Трейбал, которого «Калгари» забрал под 42-м номером.
Третий раунд превратился в настоящий парад российских голкиперов. В топ-96 были выбраны всего десять вратарей. Пять из них — россияне. Еще трое представляли Чехию, по одному голкиперу дали Финляндия и Словакия. Ни одного канадца и ни одного американца. Первый канадский вратарь был выбран лишь под 110-м номером. Причем Эллиот Леннон не привлекался в юниорские сборные и большую часть прошлого сезона провел в американской школьной лиге USHS-Prep.
Под 67-м номером «Рейнджерс» выбрали Даная Шайикова, родившегося в Казахстане, но отказавшегося от местного гражданства и прошлым летом перебравшегося из системы «Авангарда» в юниорскую лигу Квебека. «Нэшвилл» под 70-м номером забрал Дмитрия Боричева из системы «Локомотива», «Ванкувер» под 78-м остановился на Дмитрии Ивченко из «Омских Ястребов», а двухметровый Егор Рыбкин из «Чайки» достался «Лос-Анджелесу» под 89-м номером.
На этом охота за российскими вратарями не закончилась. В четвертом раунде под 123-м номером «Сент-Луис» выбрал Владимира Проскурина из МХК «Атлант». В шестом раунде «Анахайм» под 178-м номером пикнул Глеба Пешкова из «Тайфуна», который стал первым игроком в истории клуба, выбранным на драфте НХЛ. А спустя восемь позиций «Тампа» попыталась найти нового Андрея Василевского, выбрав Степана Шурыгина из лиги Онтарио.
Восемь вратарей от одной страны стали лучшим результатом драфта-2026. Ближе всех к России оказалась Чехия с шестью голкиперами. У Канады и США — лишь по пять, причем большинство из них были задрафтованы только в поздних раундах. Фактически их выбирали уже по остаточному принципу. А если представить, что российские сборные участвовали бы во всех международных турнирах, интерес к нашим вратарям мог оказаться еще выше. Даже санкции и ограничения не мешают голкиперам из России оставаться самыми востребованными в мире.
Сложно сказать, чего в этой истории больше: восхищения Бобровским, Василевским, Шестеркиным и другими российскими звездами или реальной просадки канадской, а теперь, судя по нынешнему драфту, и американской школы подготовки вратарей. Наиболее отчетливо она проявляется даже не на драфте, а при формировании составов сборной. Канаде остается надеяться на Джордана Биннингтона, способного выдавать сильные короткие турниры, а выбор за его спиной весьма скромный.
Последним канадским обладателем «Везина Трофи» остается Марк-Андре Флери, выигравший приз в 2021 году. С тех пор страна так и не воспитала нового Кэри Прайса, Мартина Бродера или хотя бы вратаря уровня самого Флери. О кризисе этой позиции в Канаде говорят уже давно. На юниорском уровне даже вводили ограничения на иностранных вратарей, чтобы местные голкиперы получали больше игровой практики. Однако кардинально изменить ситуацию это не помогло.
Возможно, причина гораздо тривиальнее. Хоккей становится все менее доступным спортом даже для самих канадцев из-за высоких затрат. А вратарская экипировка многократно дороже формы полевого игрока. Не исключено, что дети просто не хотят играть в воротах, когда их кумирами становятся Кросби, Макдэвид, Маккиннон или Макар. Ведь среди своих голкиперов сегодня почти не осталось фигур, на которых мечтают быть похожими. Игра Кросби или Макдэвида вдохновляет куда сильнее, чем игра даже условного Биннингтона.
Михаил Скрыль