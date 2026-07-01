Истек контракт Овечкина с «Вашингтоном»: форвард стал свободным агентом

После окончания сезона-2025/26 в НХЛ 40-летний Овечкин выразил желание продолжить карьеру в лиге и остаться в «Вашингтоне» при условии, если ему позволит здоровье, а «Кэпс» будут претендовать на выход в плей-офф и смогут побороться за Кубок Стэнли. Свое решение хоккеист обещал объявить в начале июля, при этом в середине месяца его ждут в Нью-Йорке на фестивале технического спонсора НХЛ перед финалом чемпионата мира по футболу.