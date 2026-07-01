Истек контракт Овечкина с «Вашингтоном»: форвард стал свободным агентом

Действующий контракт форварда «Вашингтона» Александра Овечкина завершается в ночь с 30 июня на 1 июля. Сегодня в НХЛ открывается рынок свободных агентов — в полдень по североамериканскому восточному времени (в 18.00 мск).
Овечкин и «Вашингтон» подписали соглашение на 5 лет и сумму 47,5 миллиона долларов (кэпихит — 9,5 миллиона в год) 27 июля 2021 года. Это был третий договор российского форварда с «Кэпиталз», которые выбрали хоккеиста под первым номером драфта НХЛ-2004.
Первый контракт Овечкина и «Вашингтона» был заключен на три сезона (2005/06 — 2007/08) и подразумевал стандартные на тот момент условия для новичка лиги со среднегодовой зарплатой 950 тысяч долларов и суммой 3,85 миллиона. Плюсом к этому и следующим соглашениям шли бонусы за достижения, рекламные и прочие доходы.
Второй контракт Овечкина и «Вашингтона» стал рекордным в истории НХЛ — впервые сумма превысила 100 миллионов долларов. «Кэпиталз» объявили о переподписании капитана 10 января 2008 года. Срок соглашения составил 13 лет (сезоны 2008/09 — 2020/21), а общая сумма — 124 миллиона долларов (кэпхит — 9,538 миллиона в год).
После окончания сезона-2025/26 в НХЛ 40-летний Овечкин выразил желание продолжить карьеру в лиге и остаться в «Вашингтоне» при условии, если ему позволит здоровье, а «Кэпс» будут претендовать на выход в плей-офф и смогут побороться за Кубок Стэнли. Свое решение хоккеист обещал объявить в начале июля, при этом в середине месяца его ждут в Нью-Йорке на фестивале технического спонсора НХЛ перед финалом чемпионата мира по футболу.
Менеджмент «Кэпиталз» в конце июня подписал долгосрочный контракт с главным тренером Спенсером Карбери, а также провел два крупных обмена — игроками команды стали два форварда, Джордан Кайру («Сент-Луис») и Алекс Так («Баффало»). При этом руководство столичного клуба выразило намерение поддержать любое решение легенды и заключить новый контракт при его желании.
Овечкин выступает в НХЛ с октября 2005 года, в 2018-м форвард вместе с «Вашингтоном» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли. В апреле 2025 года российский форвард побил снайперский рекорд НХЛ и прошел достижение Уэйна Гретцки на отметке в 894 гола. По сумме голов в регулярном чемпионате и плей-офф Александр уступает достижению Гретцки всего 10 шайб — 1006 (929+77) против 1016 (894+122).
Овечкин набрал 1687 (929+758) очков за 1573 матча в НХЛ, в Кубке Стэнли — 147 (77+70) очков в 147 играх.