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Клубы НХЛ заключили больше сотни контрактов на 800 млн за первые часы рынка свободных агентов

НХЛ перенесла первую волну подписаний контрактов после открытия рынка свободных агентов.

Источник: Sport24

Рынок открылся 1 июля в 19:00 по московскому времени. По данным Puck Pedia, за первые шесть часов после этого клубы заключили 105 контрактов на общую сумму 832,9 млн долларов.

Обладателем самого крупного соглашения стал Боуэн Байрэм, который заключил шестилетний контракт с «Чикаго» на $75 млн ($12,5 млн за сезон).

Из $832,9 млн клуб потратили $494 млн на 64 форвардов, $266,3 млн на 28 защитников и $72,7 млн на 13 вратарей.

Одним из голкиперов с новым контрактом стал россиянин Сергей Бобровский, который пополнил состав «Торонто».

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