«Лос-Анджелес» подписал Зуккарелло и Перри

«Лос-Анджелес» объявил о подписании однолетнего контракта с нападающим Матсом Зуккарелло. Зарплата 38-летнего норвежца составит 1 миллион долларов.
В прошлом сезоне норвежец выступал за «Миннесоту», набрав 54 (15+39) очка в 59 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он записал на свой счет 9 (2+7) очков в 11 встречах.
Всего за карьеру в НХЛ Зуккарелло провел 963 матча за «Рейнджерс», «Даллас» и «Миннесоту», набрав 744 (232+512) очка. В 110 играх Кубка Стэнли на его счету 67 (21+46) результативных баллов.
«Когда чувствуешь, что тебя действительно хотят видеть в команде, хочется отдавать все силы. У меня сложилось именно такое впечатление от “Лос-Анджелеса”. Сейчас я с нетерпением жду встречи с новыми партнерами и начала новой главы», — сказал Зуккарелло.
Также в среду «Кингз» подписали еще трех хоккеистов. Форвард Эрик Хаула («Нэшвилл») заключил двухлетний контракт на 7,2 миллиона долларов, а нападающий Кори Перри («Тампа-Бэй») и защитник Эрик Густафссон («Детройт») заключили соглашения сроком на один год с зарплатой по 1 миллиону долларов.