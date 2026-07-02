«Лос-Анджелес» подписал Зуккарелло и Перри

«Когда чувствуешь, что тебя действительно хотят видеть в команде, хочется отдавать все силы. У меня сложилось именно такое впечатление от “Лос-Анджелеса”. Сейчас я с нетерпением жду встречи с новыми партнерами и начала новой главы», — сказал Зуккарелло.