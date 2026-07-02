Вратарь Пикар перешел в «Миннесоту»

Выбранный «Колорадо» во втором раунде (под общим 49-м номером) на драфте НХЛ 2010 года, Пикар одержал 74 победы, потерпел 77 поражений в основное время и 14 в овертайме с коэффициентом надежности 2,96, процентом отраженных бросков 90,1 и 5 «сухими» матчами в 191 игре регулярного сезона (157 в старте) за «Эвеланш», «Торонто», «Филадельфию», «Аризону», «Детройт» и «Ойлерз».