Трочек и Ли перешли в «Юту»

35-летний американец Ли набрал в 82 матчах сезона-2025/26 43 (18+25) очка за «Айлендерс» — единственный клуб, за который он когда-либо выступал. Он сыграл более 80 матчей четвертый сезон подряд и восьмой раз в карьере, за которую забил 308 голов и набрал 549 очков.