Нападающий Бьоркстранд подписал однолетний контракт с «Рейнджерс»

31-летний датчанин сыграл четыре сезона подряд, в которых забивал как минимум 20 голов, до сезона-2025/26, когда его результативность снизилась в «Тампе» (32 (12+20) очка в 80 матчах регулярного чемпионата). Это был его 11-й сезон в НХЛ, при этом он проводил на льду в среднем всего 13 минут 38 секунд.