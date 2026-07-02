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Нападающий Бьоркстранд подписал однолетний контракт с «Рейнджерс»

«Рейнджерс» подписали свободного агента — нападающего Оливера Бьоркстранда. Он заключил однолетний контракт с зарплатой в 4,5 миллиона долларов США.

«Рейнджерс» подписали свободного агента — нападающего Оливера Бьоркстранда. Он заключил однолетний контракт с зарплатой в 4,5 миллиона долларов США.

31-летний датчанин сыграл четыре сезона подряд, в которых забивал как минимум 20 голов, до сезона-2025/26, когда его результативность снизилась в «Тампе» (32 (12+20) очка в 80 матчах регулярного чемпионата). Это был его 11-й сезон в НХЛ, при этом он проводил на льду в среднем всего 13 минут 38 секунд.

Всего на его счету 416 очков в 704 матчах в карьере в НХЛ за «Коламбус» (который выбрал его под 89-м номером на драфте 2013 года), «Сиэтл» и «Лайтнинг», которые обменяли его из «Кракен» в марте 2025 года.