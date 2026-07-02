Защитник Ферраро присоединился к «Виннипегу»

«Виннипег» договорился об условиях контракта с защитником Марио Ферраро на три года со средней зарплатой четыре миллиона долларов США в год.
Канадец, выбранный «Сан-Хосе» во втором раунде драфта 2017 года, в возрасте 27 лет проводил лучший сезон в карьере (2025/26), сыграв во всех 82 матчах (23 (7+16) очка). Он проводил на льду в среднем 21 минуту, играя во второй защитной паре «Сан-Хосе» в основном вместе с Тимоти Лильегреном или Шакиром Мухамадуллиным.
Уроженец Торонто, который также возглавлял первую бригаду меньшинства в «Сан-Хосе» под руководством тренера Райана Уорсофски, играл как минимум в 70 матчах за последние четыре сезона за «Шаркс» и в следующем сезоне будет в 10 передачах от отметки 100 в карьере.
Предыдущий контракт Ферраро был рассчитан на четыре года с зарплатой 3,25 миллиона долларов США.