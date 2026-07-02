Выбор за Овечкиным. Форвард впервые в карьере в НХЛ стал свободным агентом

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Нападающий Александр Овечкин в первый раз в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал свободным агентом после того, как истек его контракт с «Вашингтоном». Не исключено, что 40-летний форвард завершит свои выступления в лиге, учитывая трансферные ходы, которые уже сделал столичный клуб.
Действие контракта с «Вашингтоном», заключенного еще в 2021 году, истекло после наступления 1 июля по местному времени. После этого в профайле Овечкина пропала эмблема «Вашингтона», что означало принадлежность игрока к клубу, за который он играл 21 год. Овечкин принципиально не стал, как Евгений Малкин, с которым они выходили на драфт еще в 2004 году, подписывать новый контракт до начала открытия рынка свободных агентов.
Продолжит ли Овечкин карьеру в лиге, является, пожалуй, главным вопросом этого лета в мировом хоккее и НХЛ. Ответа на него стоит ждать, видимо, в середине июля после того, как пока еще действующий хоккеист вернется в первых числах месяца из отпуска, который он традиционно проводит в Турции.
Если Овечкин объявит о своем намерении публично, то это может произойти до, во время или после традиционного Матча года с участием российских игроков НХЛ 25 июля. Говорилось также, что решение может быть озвучено во время поездки Овечкина на финал чемпионата мира по футболу 19 июля.
Еще месяц-два назад многим виделось, что Овечкин останется в «Вашингтоне». После тяжелейшей из года в год гонки за рекордом Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах, увенчавшейся успехом в апреле 2025 года, Овечкину осталось всего ничего до обновления еще одного рекорда, принадлежащего канадцу, — по абсолютному количеству голов в НХЛ (регулярный сезон и плей-офф). Россиянину нужно забросить 11 шайб. Конечно, еще манит и красивая цифра в 1 000 голов в регулярных чемпионатах, до которой в НХЛ не добирался никто, но для этого Овечкину, нужно, по крайней мере, два сезона, чтобы забросить 71 шайбу.
Может ли Овечкин пригодиться «Динамо»
В «Вашингтоне» еще за пару дней до начала июля сообщили, что клуб проведет с россиянином переговоры, чтобы понять его позицию. «Из моих с ним разговоров перед началом межсезонья я, кажется, понял, на что он рассчитывает в плане контракта», — сказал генменеджер «Вашингтона» Крис Патрик.
Клуб уже начал трансферную кампанию, перед открытием рынка за сутки провернув сразу два обмена, которые должны укрепить ведущие тройки команды. В «Вашингтон» пришли форварды Джордан Кайру из «Сент-Луиса», за которого был отдан, в частности, Коннор Макмайкл, и Алекс Так из «Баффало». В минувшем регулярном сезоне Кайру был пятым бомбардиром «Блюз», а Так в своей команде — третьим.
Оба обмена однозначно являются усилением атаки «Вашингтона», учитывая слова Овечкина в апреле о том, что он хочет играть в команде с перспективами на выход в плей-офф и завоевания Кубка Стэнли. Однако пока непонятно, является ли приход Така и Кайру в помощь Овечкину для большей вариативности впереди либо это сигнал того, что перестройка в команде уже началась и россиянину не видят место в составе. «Время покажет, по моему мнению, он все еще решает, стоит ли ему возвращаться в НХЛ. У Александра классные отношения с организацией, ее владельцем. Если он решит вернуться, в клубе сделают все возможное, чтобы внедрить его в команду», — допустил в разговоре с ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.
Фактор денег тоже нельзя отметать. При положительном решении Овечкина его оклад, если он на него согласится, может быть небольшим, хотя место под потолком зарплат у «Вашингтона» еще есть. Большая часть зарплаты при этом может быть переведена в т. н. ветеранские бонусы — ими допускается превышение потолка зарплат на 7,5%, и эта величина превышения переносится на следующий сезон на платежную ведомость клуба в качестве штрафной нагрузки.
Вариант, при котором Овечкин может провести следующий сезон в другом клубе НХЛ, наверняка есть, но его перспективы видятся ничтожно малыми — для этого должны совпасть такие моменты, как желание Овечкина продолжить играть где бы ни было, наличие команды, где его видят, и упорное нежелание «Вашингтона» идти на уступки игроку как в плане построения игры, так и денег.
На фоне таких перспектив больше шансов есть у варианта возвращения Овечкина в московское «Динамо», что было бы красивой историей. Но тут непонятно, насколько ветеран подойдет игровой модели нового главного тренера команды Леонида Тамбиева, которая подразумевает под собой в том числе немало борьбы, умение держать темп игры. В такой ситуации это выглядело бы как навязывание тренеру игрока, которому он вряд ли видит место, пускай это и Овечкин.