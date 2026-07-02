Выбор за Овечкиным. Форвард впервые в карьере в НХЛ стал свободным агентом

Оба обмена однозначно являются усилением атаки «Вашингтона», учитывая слова Овечкина в апреле о том, что он хочет играть в команде с перспективами на выход в плей-офф и завоевания Кубка Стэнли. Однако пока непонятно, является ли приход Така и Кайру в помощь Овечкину для большей вариативности впереди либо это сигнал того, что перестройка в команде уже началась и россиянину не видят место в составе. «Время покажет, по моему мнению, он все еще решает, стоит ли ему возвращаться в НХЛ. У Александра классные отношения с организацией, ее владельцем. Если он решит вернуться, в клубе сделают все возможное, чтобы внедрить его в команду», — допустил в разговоре с ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.