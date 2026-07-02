Губерниев: я бы расстроился, если бы Овечкин вернулся в КХЛ

«Видимо, Овечкин ждал, кого “Вашингтон” подпишет, потому что он хочет выиграть Кубок Стэнли. Я сам ждал, что он продлит контракт, поэтому очень рад за него. Мы ждём новых рекордов, но сам Саша наверняка обменял бы все индивидуальные призы на победу в Кубке Стэнли.



Честно говоря, я бы расстроился, если бы он сейчас вернулся. Пока есть силы, нужно играть там, где выступают лучшие. Вернуться он всегда успеет», — сказал Губерниев Metaratings.ru.