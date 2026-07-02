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Губерниев: я бы расстроился, если бы Овечкин вернулся в КХЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о продлении контракта российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: РИА "Новости"

«Видимо, Овечкин ждал, кого “Вашингтон” подпишет, потому что он хочет выиграть Кубок Стэнли. Я сам ждал, что он продлит контракт, поэтому очень рад за него. Мы ждём новых рекордов, но сам Саша наверняка обменял бы все индивидуальные призы на победу в Кубке Стэнли.

Честно говоря, я бы расстроился, если бы он сейчас вернулся. Пока есть силы, нужно играть там, где выступают лучшие. Вернуться он всегда успеет», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

40-летний Овечкин 2 июля продлил контракт с «Вашингтоном» до лета 2027 года, хоккеист играет за «столичных» с 2005 года. Всего Овечкин забил 1006 голов в НХЛ с учётом плей-офф: до рекорда бывшего канадского форварда Уэйна Гретцки ему осталось забросить десять шайб.

Овечкин получит зарплату в размере 1 млн долларов, бонус за 10 игр в размере 4,75 млн долларов и подписной бонус в 3,25 млн долларов. Кэпхит нового трудового договора россиянина с «Кэпс» составит 4,25 млн долларов.

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