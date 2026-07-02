Третьяк: в мире все только будут рады, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

«Будем надеяться, что историческое событие произойдет. Все будут только очень этому рады, — сказал Третьяк. — Когда рекорд долго стоит и потом его обновляют, это всегда такое событие, особенно в нашем виде спорта. Ему надо пожелать удачи и здоровья».