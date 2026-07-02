Третьяк: в мире все только будут рады, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейное сообщество будет только радо, когда нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.
Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на один год. Чтобы побить рекорд Гретцки, ему осталось забросить 11 шайб.
«Будем надеяться, что историческое событие произойдет. Все будут только очень этому рады, — сказал Третьяк. — Когда рекорд долго стоит и потом его обновляют, это всегда такое событие, особенно в нашем виде спорта. Ему надо пожелать удачи и здоровья».