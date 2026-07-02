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Третьяк: в мире все только будут рады, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Ранее российский форвард продлил контракт с «Вашингтоном» на один год.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейное сообщество будет только радо, когда нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на один год. Чтобы побить рекорд Гретцки, ему осталось забросить 11 шайб.

«Будем надеяться, что историческое событие произойдет. Все будут только очень этому рады, — сказал Третьяк. — Когда рекорд долго стоит и потом его обновляют, это всегда такое событие, особенно в нашем виде спорта. Ему надо пожелать удачи и здоровья».

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