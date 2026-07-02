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Плющев оценил зарплату Овечкина по новому контракту

Плющев назвал бессмысленными разговоры об уровне зарплаты Овечкина.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с РИА Новости назвал бессмысленными рассуждения о том, обидел ли с финансовой точки зрения по условиям нового контракта клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» российского форварда Александра Овечкина.

Ранее в четверг «Вашингтон» объявил о подписании нового однолетнего контракта с Овечкиным.

«Александр выбрал “Вашингтон”, значит, он считает, что это ему нужно. Не знаю, сыграет ли он еще за “Динамо”. Александр — опытный игрок, и гадать очень сложно, тем более когда речь идет о таком игроке», — сказал Плющев.

Годовая зарплата Овечкина, учитывающаяся под потолком, составит 4,25 млн долларов. При этом с учетом бонусов его заработок может достичь 9 млн. «Сумму они обговаривали между собой. Нет смысла говорить о том, кто кого обидел или не обидел», — отметил собеседник агентства, оценивая зарплату капитана «Вашингтона» по новому контракту.

Овечкину 40 лет, он всю карьеру в Северной Америке провел в «Кэпиталз». Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.

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