Овечкин остается в НХЛ! «Вашингтон» сохранил великого снайпера еще на год

Кэпхит (показатель, который идет под потолок зарплат НХЛ) Овечкина по, вероятно (в отношении таких фигур всегда лучше оговориться), последнему контракту в карьере сократился более чем вдвое по сравнению с предыдущим соглашением. Он составил 4,25 миллиона долларов, а суммарно Александр сможет заработать до 9 миллионов. Выполнить бонусную часть (4,75) вполне реально даже для 40-летнего ветерана: для этого достаточно провести десять матчей. Представить, что Ови не доберется до этой отметки, практически невозможно. Серьезные травмы обходили его стороной почти всю карьеру, и прошлый сезон не дал ни единого повода думать, что организм легенды вдруг начнет сдавать.