Овечкин остается в НХЛ! «Вашингтон» сохранил великого снайпера еще на год

Самое громкое событие лета в российском спорте уже произошло: Александр Овечкин остается в «Вашингтоне»! Форвард продлил контракт с «Кэпиталз» еще на один год. Впереди у россиянина продолжение погони за Уэйном Гретцки по общему количеству голов в регулярном чемпионате и плей-офф. Уйти сейчас означало бы оборвать этот путь, когда до абсолютного рекорда НХЛ остается всего 11 шайб. Сомнений почти нет: двужильный нападающий закроет и эту цель. После этого можно заканчивать настоящим королем среди снайперов.
Кэпхит (показатель, который идет под потолок зарплат НХЛ) Овечкина по, вероятно (в отношении таких фигур всегда лучше оговориться), последнему контракту в карьере сократился более чем вдвое по сравнению с предыдущим соглашением. Он составил 4,25 миллиона долларов, а суммарно Александр сможет заработать до 9 миллионов. Выполнить бонусную часть (4,75) вполне реально даже для 40-летнего ветерана: для этого достаточно провести десять матчей. Представить, что Ови не доберется до этой отметки, практически невозможно. Серьезные травмы обходили его стороной почти всю карьеру, и прошлый сезон не дал ни единого повода думать, что организм легенды вдруг начнет сдавать.
Все понимали: книга Овечкина в «Вашингтоне» еще недописана. Легенды такого масштаба не уходят между строк. «Кэпиталз» сделали все, чтобы убедить своего капитана остаться еще на один сезон. Из «Сент-Луиса» выменяли Джордана Кайру, из «Баффало» приехал Алекс Так, а Бун Дженнер пополнил команду в статусе свободного агента. Каждым этим шагом руководство словно говорило Овечкину: «Мы не собираемся уходить в перестройку, мы готовы вернуться в элиту “Востока”.
Все вокруг буквально подталкивало Александра к одному решению. Его ждет грандиозное прощание. Маркетинговый отдел «Вашингтона» заработает миллионы на последнем сезоне величайшего игрока в истории клуба. Каждый матч Овечкина превратится в отдельное событие. И, конечно, нельзя забывать о спортивной мотивации. Культ суммарной статистики в Северной Америке не столь велик, как рекордов регулярки, но для полного величия будет правильно закрыть и последнюю вершину.
Последний танец Овечкина не должен превратиться в красивую формальность. Грамотная работа менеджмента одновременно усилила состав здесь и сейчас и заложила фундамент будущего уже без Александра. В клубе сделали все, чтобы капитан уходил не на руинах, а во главе боеспособной команды. Рассуждать о Кубке Стэнли пока слишком смело, но ввязаться в борьбу за лидерство в конференции обновленному коллективу Спенсера Карбери вполне по силам.
Но главной сюжетной линией сезона станет не поход за трофеем. Весь хоккейный мир будет следить за финальной главой одной из величайших карьер в истории НХЛ. Каждый выезд Овечкина, каждый домашний матч «Вашингтона» превратится в возможность увидеть в деле лучшего снайпера лиги. «Кэпиталз» и сама НХЛ просто не имели права лишить болельщиков такого прощания.
От нового контракта выиграли абсолютно все. Выиграл «Вашингтон». Выиграла лига. Выиграли болельщики. И, чего уж скрывать, выиграли мы, журналисты. Лучшего подарка к профессиональному празднику трудно было придумать. Еще как минимум один сезон каждое утро будет начинаться с вопроса, который уже давно стал привычным для тысяч российских болельщиков: «Забил ли сегодня Овечкин?».