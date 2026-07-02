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Фетисов: весь мир ждал продления контракта Овечкина с «Вашингтоном»

Российский форвард подписал соглашение на один год.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Весь мир ждал продления контракта нападающего Александра Овечкина с «Вашингтоном», чтобы он побил абсолютный рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на один год.

«Поздравляю и Александра Овечкина, и “Вашингтон” с этим решением. Я считаю его единственно правильным в этой ситуации, в которой весь хоккейный мир ждал продолжения этого путешествия Александра за вечным рекордом, — сказал Фетисов. — С точки зрения классики все сделано идеально и правильно. Хочется пожелать Саше, чтобы он хорошо подготовился к новому сезону. Да, забил эти необходимые 11 шайб и на 100 лет обеспечил себе этот рекорд. И постараться, конечно, идеально было бы, чтобы команда выступила в следующем сезоне достойно и поборолась за Кубок Стэнли. Была бы идеальная история в плане завершения карьеры Александра».

Чтобы обогнать Гретцки по общему количеству голов в регулярных чемпионатах и плей-офф, Овечкину нужно забросить 11 шайб.

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