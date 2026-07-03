Новый контракт Овечкина хитрее, чем кажется. «Вашингтон» использовал лазейку в регламенте НХЛ

Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на год. За свой, вероятно, последний сезон в энхаэловской карьере величайший снайпер сможет заработать до девяти миллионов долларов. Структура соглашения выглядит так:
- Общая сумма — 9 миллионов долларов.
- Базовая часть — 1 миллион долларов.
- Подписной бонус — 3,25 миллиона долларов.
- Кэпхит — 4,25 миллиона долларов.
- Бонус за выступление — 4,75 миллиона долларов.
Бонус за выступление активируется после десяти сыгранных матчей. Для капитана «Вашингтона» эта отметка выглядит чистой формальностью. Генменеджер «Кэпиталз» Крис Патрик разыграл ситуацию практически идеально. Он не перегрузил платежку, сохранил пространство для маневра и при этом не стал экономить на последнем контракте легенды франшизы. «Столичные» заработают на прощальном туре Овечкина огромные деньги. Было бы странно, если бы сам Александр проводил еще один сезон за копейки.
История прощания Овечкина растянется даже после его ухода. Причем не только эмоционально, но и финансово. Часть нынешнего соглашения «Вашингтон» перенесет на следующий сезон. Под потолком зарплат сезона-2027/28 останутся 4,75 миллиона как своеобразное наследие великого снайпера, который к тому моменту, вероятнее всего, уже завершит карьеру в НХЛ. Коллективное соглашение позволяет переносить бонусную часть контрактов игроков старше 35 лет, подписанных на один год.
Работа Патрика нынешним летом заслуживает самых высоких оценок. Генменеджер усилил состав, сохранил Овечкина и при этом безболезненно вписался в потолок зарплат. Достаточно вспомнить сделки последних недель: Джордан Кайру (кэпхит — 8,125 миллиона), Алекс Так (10,5), Бун Дженнер (5,75), Венсан Деарне (4,2). Сам Александр получил контракт, соответствующий своему статусу. Но кэпхит составил всего 4,25 миллиона, что позволило клубу вести селекцию без постоянной оглядки на переговоры с главным лицом франшизы.
Перенос бонусов стал возможен еще и благодаря постоянному росту потолка зарплат. Уже в ближайшем сезоне он увеличится до 104 миллионов, а год спустя вырастет до 113,5. Для «Вашингтона» подобная схема вовсе не в новинку. Еще в сезоне-2023/24 клуб аналогичным образом оформил контракт Макса Пачиоретти, когда бонусы за сыгранные матчи также были вынесены за пределы текущей платежки.
Можно согласиться с тем, что эта схема вскрывает несовершенство регламента. Напрашивается очевидное сравнение с КХЛ, где богатые клубы ищут самые разные лазейки, чтобы вписаться в потолок. Вот только в данном случае не нарушается принцип честной конкуренции. Овечкин получит заслуженные деньги, которые все равно будут учтены в платежной ведомости. Это вам не безлимитные бонусы за чемпионство, не попытки размазать контракт на длинный срок и не подписание игроков через фарм-клуб. Все предельно прозрачно и справедливо.
«Вашингтон» намеренно пожертвовал частью потолка зарплат сезона-2027/28, чтобы уже сейчас достойно проводить величайшего игрока в истории клуба. Именно так и должны расставаться легенды со своими командами.
Михаил Скрыль