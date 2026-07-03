Новый контракт Овечкина хитрее, чем кажется. «Вашингтон» использовал лазейку в регламенте НХЛ

Можно согласиться с тем, что эта схема вскрывает несовершенство регламента. Напрашивается очевидное сравнение с КХЛ, где богатые клубы ищут самые разные лазейки, чтобы вписаться в потолок. Вот только в данном случае не нарушается принцип честной конкуренции. Овечкин получит заслуженные деньги, которые все равно будут учтены в платежной ведомости. Это вам не безлимитные бонусы за чемпионство, не попытки размазать контракт на длинный срок и не подписание игроков через фарм-клуб. Все предельно прозрачно и справедливо.