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Стенберг подписал трехлетний контракт новичка с «Сан-Хосе»

Нападающий Ивар Стенберг, выбранный «Сан-Хосе» под вторым номером на драфте НХЛ 2026 года, подписал с «Шаркс» трехлетний контракт новичка.

Нападающий Ивар Стенберг, выбранный «Сан-Хосе» под вторым номером на драфте НХЛ 2026 года, подписал с «Шаркс» трехлетний контракт новичка.

«Я невероятно взволнован. Это мечта, так что я очень счастлив. Все было потрясающе. Познакомиться с новыми ребятами и быть здесь впервые — это было невероятно», — цитирует 18-летнего игрока сайт НХЛ.

Нападающий играл за «Фрелунду» в Шведской хоккейной лиге в сезоне-2025/26 и набрал 33 очка (11+22) в 43 матчах — это лучший показатель среди игроков лиги в возрасте 18 лет и младше со времен Даниэля Седина (42) и Хенрика Седина (34) в сезоне-1998/99.

Стенберг завершил свое участие в тренировочном лагере, он забил гол во время «Проспект-скриммиджа» на Tech CU Arena 2 июля.

Перед этим матчем генеральный менеджер «Шаркс» Майк Гриер сказал журналистам, что надеется подписать Стенберга до его отъезда на родину в Швецию.