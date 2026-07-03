«Его рекорд станет недосягаемым»: Америка в восторге от контракта Овечкина

«Я ничуть не удивлен. Я просто чувствовал, что это случится. Нет, он не говорил мне об этом, но я все понимал. Было предчувствие, что он еще не собирается завершать карьеру, и это очень здорово. Он уже очень давно выступает в этой лиге на потрясающем уровне, и его достижения просто невероятны. Я очень рад, что он может продолжать жить своей мечтой и играть дальше — это замечательно. Сыграть против Алекса? Не сказал бы, что жду этого момента с нетерпением. Нет. Я просто искренне рад за него», — признался легенда «Вашингтона» и обладатель Кубка Стэнли-2018 в составе «Кэпс» Джон Карлсон, который покинул клуб в трансферный дедлайн в прошлом сезоне в результате обмена в «Анахайм Дакс», а этим летом подписал контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг».