Овечкин сокрушит Гретцки: какие рекорды может побить русский герой

Сейчас в активе у Ови 1687 очков. Его ближайшая цель — великолепный Марио Лемье (1723). 37 баллов, которые Овечкину необходимо набрать, чтобы обойти канадца, не выглядят проблемой для российского форварда. Если же капитан «Вашингтона» наберет 69 очков, то опередит не только Лемье, но и Айзермана (1755) и займет чистое восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Если же говорить о рейтинге бомбардиров с учетом очков в чемпионатах и плей-офф лиги, то Овечкину (1834) нужно набрать 62 балла, чтобы превзойти Лемье и войти в топ-8.