Тренер «Вашингтона» заявил, что Овечкин все еще может быть продуктивным

«Он по-прежнему может совершать невероятное и быть очень продуктивным, помогая нам выигрывать много матчей. Именно так я вижу развитие событий в следующем сезона. А также то, что он продолжит быть лидером, каким был на протяжении всей своей карьеры в качестве нашего капитана, и продолжит помогать команде-победительнице — надеюсь, команде, которая выйдет в плей-офф, — и молодым игрокам совершенствовать свою игру, развиваться и выходить на следующий уровень. Вот чего я ожидаю от нашей команды», — сказал Карбери.