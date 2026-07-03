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Тренер «Вашингтона» заявил, что Овечкин все еще может быть продуктивным

Спенсер Карбери отметил, что 40-летний россиянин по-прежнему может совершать невероятное и продолжит помогать клубу выигрывать много матчей.

Источник: Getty Images

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по-прежнему может показывать продуктивную игру и помогать команде, заявил главный тренер клуба НХЛ Спенсер Карбери, которого цитирует в соцсети Х журналист NHL Network Тарик Эль‑Башир.

«Он по-прежнему может совершать невероятное и быть очень продуктивным, помогая нам выигрывать много матчей. Именно так я вижу развитие событий в следующем сезона. А также то, что он продолжит быть лидером, каким был на протяжении всей своей карьеры в качестве нашего капитана, и продолжит помогать команде-победительнице — надеюсь, команде, которая выйдет в плей-офф, — и молодым игрокам совершенствовать свою игру, развиваться и выходить на следующий уровень. Вот чего я ожидаю от нашей команды», — сказал Карбери.

Накануне 40-летний форвард подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Средняя годовая зарплата Овечкина составит $4,25 млн: $1 млн — зарплата и $3,25 млн — подписной бонус. Еще $4,75 млн россиянин получит, если сыграет за сезон десять матчей.

Овечкин начинал карьеру в московском «Динамо», за которое играл в чемпионских сезонах (2005, 2013). С 2005 года он выступает за «Вашингтон», который выбрал его под первым номером на драфте-2004 и с которым он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м.

Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах (929). А всего с учетом плей-офф он забросил 1006 шайб (рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 1016).

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