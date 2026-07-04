Бобровский будет играть за «Торонто» под номером 72

Первый номер драфта НХЛ 2026 года Гэвин Маккенна играл под номером 72 в юношеских командах, но отдал его Бобровскому. Россиянин рассказал, что обсудил это с 18-летним канадцем, а также ждет, что тот вырастет в настоящую суперзвезду НХЛ.