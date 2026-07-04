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Бобровский будет играть за «Торонто» под номером 72

Новичок «Торонто» Сергей Бобровский в интервью пресс-службе клуба подтвердил, что будет играть за команду под номером 72.

Новичок «Торонто» Сергей Бобровский в интервью пресс-службе клуба подтвердил, что будет играть за команду под номером 72. 37-летний россиянин выступал под этим номером за «Флориду», с которой у него этим летом закончился контракт.

Первый номер драфта НХЛ 2026 года Гэвин Маккенна играл под номером 72 в юношеских командах, но отдал его Бобровскому. Россиянин рассказал, что обсудил это с 18-летним канадцем, а также ждет, что тот вырастет в настоящую суперзвезду НХЛ.

1 июля Бобровский подписал трехлетний контракт с «Мэйпл Лифс». С «Флоридой» он в 2019 и 2024 годах становился обладателем Кубка Стэнли.

Бобровский — в «Торонто». У канадского клуба теперь будет русская бригада вратарей?