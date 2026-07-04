Бобровский назвал переход в «Торонто» новым источником мотивации

Новичок «Торонто» Сергей Бобровский заявил, что чувствует себя хорошо, несмотря на возраст. В сентябре россиянину исполнится 38 лет.
«Чувствую себя хорошо. Побеждать — это удовольствие. Именно победы дают тебе силы продолжать двигаться вперед. Я хорошо чувствую себя физически, психологически тоже полностью заряжен. Для меня это интересный вызов — прийти в новую организацию и попытаться помочь команде побеждать. Это действительно хороший вызов, и я очень рад, что он у меня есть», — сказал Бобровский в интервью пресс-службе клуба.
1 июля у Бобровского закончился срок действия контракта с «Флоридой» и он перебрался в «Торонто». С «Пантерз» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли.
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