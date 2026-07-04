Бобровский назвал переход в «Торонто» новым источником мотивации

«Чувствую себя хорошо. Побеждать — это удовольствие. Именно победы дают тебе силы продолжать двигаться вперед. Я хорошо чувствую себя физически, психологически тоже полностью заряжен. Для меня это интересный вызов — прийти в новую организацию и попытаться помочь команде побеждать. Это действительно хороший вызов, и я очень рад, что он у меня есть», — сказал Бобровский в интервью пресс-службе клуба.