Дорофеев: «Давление — это своего рода привилегия»

Чувствую себя отлично. Но я не собираюсь останавливаться, потому что знаю, что у меня еще есть время стать лучше в определенных компонентах своей игры. Обычно я просто сосредоточен на игре и не пытаюсь превзойти самого себя. До начала хоккейного сезона и тренировочного лагеря остается еще пара месяцев. Сейчас я сосредоточен только на том, чтобы подготовиться к предстоящему сезону", — приводит официальный сайт НХЛ слова Дорофеева.