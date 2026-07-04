Бобровский хочет помочь Ахтямову прогрессировать

Новый голкипер «Торонто» Сергей Бобровский рассказал, что хочет помочь другому российскому вратарю «Мэйпл Лифс» Артуру Ахтямову стать сильнее.
«С Артуром я коротко поговорил один раз. Он тоже производит впечатление очень светлого человека. Хороший парень. Это большой талант. И я рад стать частью его прогресса», — приводит официальный сайт НХЛ слова Бобровского.
Бобровский выступал за «Флориду» с 2019 года, а 1 июля перебрался в «Торонто». с «Пантерз» он в 2024 и 2025 годах становился обладателем Кубка Стэнли.
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