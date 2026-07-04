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Бобровский хочет помочь Ахтямову прогрессировать

Новый голкипер «Торонто» Сергей Бобровский рассказал, что хочет помочь другому российскому вратарю «Мэйпл Лифс» Артуру Ахтямову стать сильнее.

Новый голкипер «Торонто» Сергей Бобровский рассказал, что хочет помочь другому российскому вратарю «Мэйпл Лифс» Артуру Ахтямову стать сильнее.

«С Артуром я коротко поговорил один раз. Он тоже производит впечатление очень светлого человека. Хороший парень. Это большой талант. И я рад стать частью его прогресса», — приводит официальный сайт НХЛ слова Бобровского.

Бобровский выступал за «Флориду» с 2019 года, а 1 июля перебрался в «Торонто». с «Пантерз» он в 2024 и 2025 годах становился обладателем Кубка Стэнли.

Бобровский — в «Торонто». У канадского клуба теперь будет русская бригада вратарей?