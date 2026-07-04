Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Познер: снимаю шляпу перед Овечкиным, контракт с «Вашингтоном» — это очень хорошо

Известный комментатор и ведущий Владимир Познер поделился мнением о продлении контракта российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Metaratings.ru

«Раз “Вашингтон” готов заключить с Овечкиным новый контракт, значит, я снимаю перед ним шляпу. Молодец! Это очень хорошо. НХЛ — лучшая хоккейная лига мира. Раз там готовы давать ему возможность играть, то это очень хорошо», — сказал Познер Metaratings.ru.

40-летний хоккеист 2 июля продлил контракт с «Вашингтоном» до лета 2027 года, хоккеист играет за «столичных» с 2005 года. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами в 1573 матчах. Всего Овечкин забил 1006 шайб в лиге с учётом плей-офф: до рекорда бывшего канадского форварда Уэйна Гретцки ему осталось забить десять голов.

Овечкин получит зарплату в размере 1 млн долларов, бонус за 10 игр в размере 4,75 млн долларов и подписной бонус в 3,25 млн долларов. Кэпхит нового трудового договора россиянина с «Кэпс» составит 4,25 млн долларов. В сезоне-2025/26 на счету Овечкина 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 64 (32+32) очка при показателе полезности «-4».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше