Познер: снимаю шляпу перед Овечкиным, контракт с «Вашингтоном» — это очень хорошо

«Раз “Вашингтон” готов заключить с Овечкиным новый контракт, значит, я снимаю перед ним шляпу. Молодец! Это очень хорошо. НХЛ — лучшая хоккейная лига мира. Раз там готовы давать ему возможность играть, то это очень хорошо», — сказал Познер Metaratings.ru.