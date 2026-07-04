Познер: снимаю шляпу перед Овечкиным, контракт с «Вашингтоном» — это очень хорошо

«Раз “Вашингтон” готов заключить с Овечкиным новый контракт, значит, я снимаю перед ним шляпу. Молодец! Это очень хорошо. НХЛ — лучшая хоккейная лига мира. Раз там готовы давать ему возможность играть, то это очень хорошо», — сказал Познер Metaratings.ru.
40-летний хоккеист 2 июля продлил контракт с «Вашингтоном» до лета 2027 года, хоккеист играет за «столичных» с 2005 года. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами в 1573 матчах. Всего Овечкин забил 1006 шайб в лиге с учётом плей-офф: до рекорда бывшего канадского форварда Уэйна Гретцки ему осталось забить десять голов.
Овечкин получит зарплату в размере 1 млн долларов, бонус за 10 игр в размере 4,75 млн долларов и подписной бонус в 3,25 млн долларов. Кэпхит нового трудового договора россиянина с «Кэпс» составит 4,25 млн долларов. В сезоне-2025/26 на счету Овечкина 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 64 (32+32) очка при показателе полезности «-4».