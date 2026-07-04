В «Вашингтоне» рассказали, что будет делать Овечкин

«Он все еще может бросать вызов обстоятельствам и быть результативным. Я вижу это именно так. И он также должен продолжать быть лидером, каким был на протяжении всей своей карьеры в качестве нашего капитана, и продолжать помогать молодым игрокам», — заявил Карбери.