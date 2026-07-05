«Нэшвилл» подписал с нападающим Бурком контракт на шесть лет

Будучи ограниченно свободным агентом, 24-летний канадец был приобретен «Предаторз» у «Далласа» вместе с защитником Ильей Любушкиным за выбор во втором раунде драфта НХЛ 2027 года и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2028 года.