Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Нэшвилл» подписал с нападающим Бурком контракт на шесть лет

Нападающий Маврик Бурк подписал шестилетний контракт с «Нэшвиллом» на 33 миллиона долларов США. Среднегодовая зарплата составляет 5,5 миллиона долларов США.

Нападающий Маврик Бурк подписал шестилетний контракт с «Нэшвиллом» на 33 миллиона долларов США. Среднегодовая зарплата составляет 5,5 миллиона долларов США.

Будучи ограниченно свободным агентом, 24-летний канадец был приобретен «Предаторз» у «Далласа» вместе с защитником Ильей Любушкиным за выбор во втором раунде драфта НХЛ 2027 года и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ Бурк набрал 41 (20+21) очко. В плей-офф у него было 1 (1+0) очков в 6 матчах.