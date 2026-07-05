«Он величайший»: американца из «Вашингтона» обрадовало продление Овечкина

«Я понятия не имел, пока он не написал в командный чат, что продлил контракт. Я узнал об этом из группового чата, а не сидел в соцсетях или что-то в этом роде. Я был очень рад, я надеялся сыграть с ним хотя бы сезон. Он обладатель Кубка Стэнли, величайший снайпер всех времен. Также много нематериальных вещей — например, его лидерство в раздевалке», — приводит слова Така RMNB.