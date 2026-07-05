«Он величайший»: американца из «Вашингтона» обрадовало продление Овечкина

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американский хоккеист Алекс Так, который летом стал игроком клуба «Вашингтон Кэпиталз», заявил, что находится в предвкушении от того, что ему предстоит выступать в одном составе с российским форвардом Александром Овечкиным.
В четверг «Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании нового однолетнего контракта с 40‑летним капитаном команды Овечкиным.
«Я понятия не имел, пока он не написал в командный чат, что продлил контракт. Я узнал об этом из группового чата, а не сидел в соцсетях или что-то в этом роде. Я был очень рад, я надеялся сыграть с ним хотя бы сезон. Он обладатель Кубка Стэнли, величайший снайпер всех времен. Также много нематериальных вещей — например, его лидерство в раздевалке», — приводит слова Така RMNB.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина — 1006 голов.