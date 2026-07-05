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Аршавин объяснил, почему не поздравил Овечкина с продлением контракта с «Вашингтоном»: «Стесняюсь ему писать»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» высказался о решении нападающего Александра Овечкина подписать новый контракт с «Вашингтоном» до конца сезона-2026/27.

Источник: Reuters

«Я его не поздравлял с продлением контракта. У меня есть его номер, но, честно говоря, не пишу ему. Отчасти стесняюсь это делать. У него миллион знакомых и друзей за всю его карьеру, и если я ему позвоню или напишу, то глобально ничего не изменится. У меня очень теплые к нему чувства, его отношение ко мне, то как он нас принимает. Я посмотрел сколько надо забить — придется мне опять в Америку ехать (смеется). Я хотел, чтобы он продлил контракт и сделал это именно в “Вашингтоне”. Когда Овечкин вышел на рынок свободных агентов, подумал, что не дай Бог закрадется мысль доиграть в другом клубе. Он должен быть игроком одной команды и побить в ней все рекорды. Это намного целостнее будет смотреться для него и для клуба», — сказал Аршавин «СЭ».

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. Также россиянин занимает второе место по числу голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (1006), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).

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