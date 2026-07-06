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«Питтсбург» подписал трехлетний контракт с Чинаховым

Российский нападающий Егор Чинахов подписал с «Питтсбургом» контракт на три года.

Источник: Спорт-Экспресс

Российский нападающий Егор Чинахов подписал с «Питтсбургом» контракт на три года.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца сезона-2028/29 со средней зарплатой 6,25 миллиона долларов США в год.

Сезон-2025/26 для Чинахова стал лучшим в НХЛ, игрок установил личные рекорды по количеству сыгранных матчей (72), голам (21), передачам (21) и очкам (42), выступая за «Коламбус» и «Питтсбург».

После приобретения «Питтсбургом» 29 декабря Чинахов набрал 36 (18+18) очков в 43 матчах, и его показатели по голам и очкам заняли стали третьими в «Пингвинз» за этот период. Он также сыграл в шести матчах плей-офф, где остался без очков.