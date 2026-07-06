«Питтсбург» подписал трехлетний контракт с Чинаховым

После приобретения «Питтсбургом» 29 декабря Чинахов набрал 36 (18+18) очков в 43 матчах, и его показатели по голам и очкам заняли стали третьими в «Пингвинз» за этот период. Он также сыграл в шести матчах плей-офф, где остался без очков.