Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ. И сэкономил миллионы долларов на услугах агентов

Все сам
Большие деньги всегда сопряжены с большими рисками. Чтобы защитить свое состояние, люди привыкли обращаться к посредникам: брокерам, юристам, переговорщикам. В хоккее эту роль выполняют агенты. Если они работают честно, то становятся для игрока вторыми отцами: ведут переговоры с клубами, добиваются лучших условий, внимательно изучают каждую строчку контракта.
Однако далеко не все доверяют им свою карьеру. Пожалуй, самый известный антагонист классических агентов — Александр Овечкин.
Мало кто знает, но со временем Ови практически полностью отказался от их услуг. Главные контракты с «Вашингтоном» он обсуждал самостоятельно. Помогали ему родители, брат, юрист и финансовый консультант. Именно такой командой Александр заключил главное соглашение своей жизни.
«Первое предложение было просто на шесть лет на $ 9 миллионов плюс опция еще шесть лет на десять. Я сказал: “Давайте добавим еще один год”. Эх, дурак, надо было говорить, чтобы еще четыре года добавили! Сейчас был бы в шоколаде… Они взяли паузу. Мы вышли, папа с братом начали курить. Стоим, разговариваем. А что переживать? Мы сказали, как хотим. Да — значит, да. Нет — значит, нет. Но они согласились. Мы пожали друг другу руки и подписали контракт. Родители сыграли огромную роль. Но переговоры я вел сам», — говорил Александр.
Отказ от агента позволил Овечкину сохранить миллионы долларов, которые большинство игроков ежегодно отдают в виде комиссий. Подобная модель подходит единицам. Уже в 2008 году Александр пользовался колоссальным доверием владельца клуба Теда Леонсиса и тогдашнего генерального менеджера Джорджа Макфи. Семья согласовала все ключевые условия сделки, а юристу оставалось лишь проверить документы и убедиться, что в контракте нет неприятных сюрпризов.
Помощники у Ови все же есть, и их немало
При этом внимание агентов и скаутов окружало Овечкина буквально с детства. Еще в школе московского «Динамо» стало понятно, что растет большая звезда. От лишних людей вокруг Александра оберегала мама, Татьяна Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу. Именно она долгие годы оставалась главным советником сына во всех принципиальных вопросах. Огромную роль сыграл и отец, Михаил Овечкин, в прошлом футболист, выступавший за дубль московского «Динамо».
Сегодня портал PuckPedia, пришедший на смену легендарному CapFriendly, указывает представителей каждого хоккеиста, подписавшего контракт в НХЛ. В профиле Овечкина во всех трех последних соглашениях с «Вашингтоном», включая новое однолетнее, фигурирует Стивен Скренци. Но, по данным того же ресурса, именно этот контракт остается единственным для Скренци. По сути, он выступал юридическим консультантом. Финансовыми вопросами занимался Джордж Ланда, а агентство IMG, с которым Овечкин сотрудничает с 2009 года, отвечало исключительно за коммерческие проекты вне хоккея.
За два десятилетия в НХЛ Овечкин окружил себя профессионалами, каждый из которых отвечал за свое направление. Юрист контролировал документы, финансовый консультант занимался денежными вопросами, IMG развивало коммерческие проекты. А переговоры с «Вашингтоном» Александр предпочитал вести вместе с семьей.
Лучшее доказательство правильности этого выбора не требует дополнительных аргументов. По итогам сезона-2025/26 именно Александр Овечкин заработал больше всех хоккеистов в истории НХЛ. Без учета налогов от «Вашингтона» он получил 170,72 миллиона долларов. И ведь это только те деньги, которые пришли по спортивным контрактам. За скобками остались многочисленные рекламные гонорары.
Михаил Скрыль