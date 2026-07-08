Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ. И сэкономил миллионы долларов на услугах агентов

«Первое предложение было просто на шесть лет на $ 9 миллионов плюс опция еще шесть лет на десять. Я сказал: “Давайте добавим еще один год”. Эх, дурак, надо было говорить, чтобы еще четыре года добавили! Сейчас был бы в шоколаде… Они взяли паузу. Мы вышли, папа с братом начали курить. Стоим, разговариваем. А что переживать? Мы сказали, как хотим. Да — значит, да. Нет — значит, нет. Но они согласились. Мы пожали друг другу руки и подписали контракт. Родители сыграли огромную роль. Но переговоры я вел сам», — говорил Александр.