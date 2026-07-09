«Юта» подписала с форвардом Хэйтоном однолетний контракт

Хэйтон был выбран «Аризоной» (франшиза переехала в Юту в 2024 году) под пятым номером на драфте 2018 года. В сезоне-2025/26 он забил 11 голов и набрал 26 (11+15) в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а годом ранее установил личные рекорды по голам (20) и очкам (46) в дебютном сезоне «Мэммот» (2024/25).