«Юта» подписала с форвардом Хэйтоном однолетний контракт

«Юта» повторила предложение, сделанное нападающему Барретту Хэйтону «Нью-Джерси» на прошлой неделе, подписав с ним однолетний контракт на 4,775 миллиона долларов США.
Согласно условиям предложения, «Мэммот» не могут обменять 26-летнего канадца в течение одного календарного года; он станет свободным агентом 1 июля 2027 года. Однако он может подписать долгосрочный контракт с «Ютой» уже с 1 января.
Хэйтон был выбран «Аризоной» (франшиза переехала в Юту в 2024 году) под пятым номером на драфте 2018 года. В сезоне-2025/26 он забил 11 голов и набрал 26 (11+15) в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а годом ранее установил личные рекорды по голам (20) и очкам (46) в дебютном сезоне «Мэммот» (2024/25).