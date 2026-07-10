«Для нас он в первую очередь друг». Рудковская допустила участие Овечкина в ледовом шоу

У Овечкиных очень крутая семья с правильными семейными и спортивными ценностями. Очень рада, что их дети Сережа и Илья играют профессионально в хоккей. Хотела бы видеть в будущем преемственность поколений, как и в нашей семье. Чтобы их дети также стали гордостью не только российского, но и мирового хоккея. Потому что Саша — это гордость всего мира", — сказала Рудковская.