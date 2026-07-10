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Белорусские игроки НХЛ приехали на тренировку с президентом Лукашенко

Белорусские игроки НХЛ приехали на тренировку с президентом Лукашенко.

Источник: Пул Первого/Telegram

МИНСК, 10 июл — РИА Новости. Белорусские игроки НХЛ приехали на тренировку с президентом Александром Лукашенко, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Белорусские НХЛовцы приехали потренироваться с Первым (президентом — ред.)! Перед завтрашним матчем хоккейных звезд в Витебске — тренировка в Олимпик-арене», — сообщил канал.

Он опубликовал фотографии тренировки, в частности, как Лукашенко бьет по воротам.

«Фамилии этих белорусов знают все: братья Протасы, Шарангович, Колосов, Толопило, Бориков, Мороз и не только! Все НАШИ заокеанские в сборе», — говорится в сообщении.

Как отметил канал, он публикует общее фото не только для того, чтобы можно было рассмотреть белорусских топ-хоккеистов на тренировке с Первым.

«А еще для того, чтобы напомнить: столько наших в сильнейших лигах и клубах мира не играло никогда», — заметил Telegram-канал.

Сам Лукашенко регулярно играет в хоккей.