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Капризов мог оказаться самым дорогим игроком НХЛ в составе «Филадельфии»

Задолго до того, как «Филадельфия Флайерз» сделала амбициозное предложение Лео Карлссону, они планировали крупную сделку по приобретению уже состоявшейся суперзвезды НХЛ.

Источник: Sport24

Инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте «32 Thoughts» рассказал, что речь идет о Кирилле Капризове. «Летчики» были готовы вложить все средства в россиянина, и что в «Миннесоте Уайлд» прекрасно об этом знали, что и сыграло роль в досрочном заключении с ним восьмилетнего контракта на 136 млн долларов (с кэпхитом 17 млн) в сентябре.

Совсем недавно «Филадельфия» предложила Лео Карлссону 18 млн за сезон по оффер-шиту. Несколько позднее «утки» повторили контрактное предложение игроку от «Флайерз». Соглашение Карлссона с кэпхитом 18 млн рассчитано на пять лет. 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ.