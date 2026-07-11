Капризов мог оказаться самым дорогим игроком НХЛ в составе «Филадельфии»

Инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте «32 Thoughts» рассказал, что речь идет о Кирилле Капризове. «Летчики» были готовы вложить все средства в россиянина, и что в «Миннесоте Уайлд» прекрасно об этом знали, что и сыграло роль в досрочном заключении с ним восьмилетнего контракта на 136 млн долларов (с кэпхитом 17 млн) в сентябре.
Совсем недавно «Филадельфия» предложила Лео Карлссону 18 млн за сезон по оффер-шиту. Несколько позднее «утки» повторили контрактное предложение игроку от «Флайерз». Соглашение Карлссона с кэпхитом 18 млн рассчитано на пять лет. 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ.