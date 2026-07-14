Грандиозный трансфер в НХЛ — один из лучших вратарей мира сбежит из Канады в Америку? Хеллебайк хочет в «Баффало»

Любой клуб НХЛ захочет приобрести звездного голкипера, если он станет доступен для этого. На Сергея Бобровского, как сообщалось ранее, было множество претендентов, но выиграл эту борьбу в итоге «Торонто». Еще один топовый вратарь хоть и имеет действующее соглашение, все равно стал предметом «охоты» клубов главной лиги Северной Америки. Еще в позапрошлом сезоне «Виннипег» становился лучшей командой по итогам регулярного чемпионата, а американский голкипер клуба Коннор Хеллебайк получал одновременно приз лучшему вратарю и награду самому ценному игроку, что случается достаточно редко. В тот же год «Флорида» подняла над своей головой второй Кубок Стэнли. Сезон спустя оба клуба оказались в подвале турнирной таблицы, не попав в плей-офф.