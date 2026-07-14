Грандиозный трансфер в НХЛ — один из лучших вратарей мира сбежит из Канады в Америку? Хеллебайк хочет в «Баффало»

Любой клуб НХЛ захочет приобрести звездного голкипера, если он станет доступен для этого. На Сергея Бобровского, как сообщалось ранее, было множество претендентов, но выиграл эту борьбу в итоге «Торонто». Еще один топовый вратарь хоть и имеет действующее соглашение, все равно стал предметом «охоты» клубов главной лиги Северной Америки. Еще в позапрошлом сезоне «Виннипег» становился лучшей командой по итогам регулярного чемпионата, а американский голкипер клуба Коннор Хеллебайк получал одновременно приз лучшему вратарю и награду самому ценному игроку, что случается достаточно редко. В тот же год «Флорида» подняла над своей головой второй Кубок Стэнли. Сезон спустя оба клуба оказались в подвале турнирной таблицы, не попав в плей-офф.
Еще до открытия рынка свободных агентов стали появляться слухи, что Хеллебайк может покинуть «Джетс». В последнее время тенденция такова, что американские игроки бегут из канадских клубов НХЛ. Убежден в неизбежности этого события и журналист Winnipeg Free Press Майк Макинтайр, освещающий дела «Джетс»:
Я твердо убежден, что Коннора Хеллебайка обменяют. Более того, я бы оценил вероятность этого события выше 95%. Вот только не знаю точно — когда именно и в какую команду… В «Виннипеге» все указывает на неизбежное: Хеллебайк (почти наверняка) сменит клуб.
Кроме того, на потенциальный обмен, по словам Макинтайра, указывает подписание Стюарта Скиннера, с которым у Хеллебайка один агент. Вряд ли в «Джетс» стали бы подписывать Скиннера, который в любом другом клубе был бы основным голкипером, на роль второго вратаря.
Желающих заполучить американца немало: были слухи, что заинтересованы в Хеллебайке новоиспеченные обладатели Кубка Стэнли из «Каролины» — «Харрикейнз» предлагали «Виннипегу» обмен на российского защитника Александра Никишина, но в «Джетс» этот вариант отвергли. Сообщалось также, что в обмен готовы были включить и другого россиянина Петра Кочеткова. Среди претендентов назывались также «Сан-Хосе Шаркс» и «Флорида Пантерз». Бывший клуб Бобровского, предполагают североамериканские коллеги, не устроила запрошенная компенсация.
Но главным претендентом на вратаря оказался клуб-сенсация прошлого сезона «Баффало Сейбрз». Причем, как сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на подкасте 32 Thoughts, еще накануне драфта Хеллебайк был готов снять запрет на обмен ради перехода в американский клуб:
В пятницу я слышал, что он готов был дать согласие на переход в «Баффало». Не знаю, было ли это оформлено официально, но я на 100% уверен, что он был готов дать такое согласие.
Подтвердил слова Фридмана относительно желания Хеллебайка перейти в «Баффало» и другой инсайдер Дэвид Паньотта. Кроме того, Паньотта сообщил, какую компенсацию хотят получить в «Виннипеге» за олимпийского чемпиона:
«Им нужны центральный и крайний нападающие для второго звена, если они решат обменять Коннора Хеллебайка, то в идеале хотели бы получить игроков на обе позиции — и не только их», — сказал Паньотта на подкасте DFO Rundown.
Именно компенсация является камнем преткновения в возможном обмене Хеллебайка в «Баффало», хотя у «Сейбрз» есть активы, которые можно включить в сделку. И все же ожидается, что именно в эту команду в итоге отправился американский голкипер. В случае, если все случится, «Сейбрз» станут настоящей угрозой для соперников в новом сезоне и с большой вероятностью смогут повторить прошлогодний успех.
Надежда Тонконог