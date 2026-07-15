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Селебрини рассказал, что готов запросить меньшую сумму при продлении контракта с «Сан-Хосе»

Нападающий Маклин Селебрини рассказал, что рассматривает возможность запросить меньшую сумму при продлении контракта, чтобы дать «Сан-Хосе» больше финансовой гибкости для построения команды.

Нападающий Маклин Селебрини рассказал, что рассматривает возможность запросить меньшую сумму при продлении контракта, чтобы дать «Сан-Хосе» больше финансовой гибкости для построения команды.

"Да, 100 процентов. Я имею в виду, именно для этого мы все играем. Мы хотим побеждать. Мы соревновательны, и мы хотим побеждать.

Очевидно, парни хотят получать деньги — и они правы, потому что нужно зарабатывать на жизнь. Есть игроки, которые заслуживают тех сумм, которые они получают, но, конечно, ты хочешь поставить свою команду в максимально выгодное положение, чтобы дать ей возможность совершать необходимые ходы для победы. Я думаю, все это учитывается при принятии решения.

У меня еще не было много обсуждений на этот счет, и я еще не слишком много об этом думал. Я все еще как бы в раздумьях. Но да, определенно есть над чем подумать", — цитирует 20-летнего хоккеиста ESPN.

Трехлетний контракт Селебрини с «Сан-Хосе» действует до конца сезона-2026/27. Его общая сумма составляет 2,93 миллиона долларов США.

Селебрини был выбран «Шаркс» под первым номером на драфте НХЛ 2024 года. В сезоне-2025/26 в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 115 (45+70) очков.